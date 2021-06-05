طقس الغد حار نهارا ورطب ليلا

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، حارا نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 10:33 والمد الثاني عند 23:04 والجزر الأول عند الساعة 16:12 والجزر الثاني عند الساعة 05:49 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفأ إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 19:00 والمد الثاني عند الساعة 08:35 والجزر الأول عند الساعة 13:19 والجزر الثاني عند الساعة 02:00 .

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