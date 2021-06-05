شرطة المنطقة الشرقية تقدم برنامجاً تدريبياً بطرق التعامل مع «الدرون»

المصدر: المنطقة الشرقية ■ الإمارات اليوم

نفذت إدارة شرطة المنطقة الشرقية تطبيقات عملية بكيفية التعامل مع الطائرات بدون طيار (الدرون) قدمها مختصون في فرع العمليات المنوط بهم مهام العمل على تسيير (الدرون)، وذلك بحضور مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية العقيد دكتور علي الكي الحمودي، ونائبه العقيد راشد سيف الزعابي.

وشهدت التدريبات عمليات التعامل مع الطائرات بدون طيار والتحكم بأنظمتها واستخدام أنظمة خاصة لإسقاط الطائرات المخالفة لأنظمة الطيران والمسيرة بدون تصريح في الأماكن السكنية أو على الهيئات الأمنية والمناطق الحدودية للدولة، واستهدفت التطبيقات العملية موظفي المنافذ الحدودية، وأفراد التحريات والمرور والدوريات الميدانين، حيث تم تدريبهم على البرامج والأنظمة التي تحدد الأماكن المسموح بها بتسيير (الدرون) والتصوير الجوي والأماكن المحظورة، وتعريفهم بالشروط والقوانين الخاصة باستخدام تلك الطائرات. وأشاد العقيد دكتور الحمودي بما أبداه المشاركون في البرنامج التدريبي من ضباط وصف ضباط من قدرات ومهارات خلال عمليات التدريب على تسيير الطائرات بدون طيار، والتي جسدت الإمكانات من كفاءة وجاهزية تكفل لهم القيام بواجباتهم على الوجه الأمثل، وبراعتهم في استخدام التقنيات الذكية وفق أرقى المعايير التي تواكب المستجدات كافة، بما يحقق رسالتها وأهدافها المتوائمة مع استراتيجية وزارة الداخلية، وبما يتماشى مع الرؤية المستقبلية التي توليها القيادة العامة لشرطة الشارقة في تسخير التكنولوجيا والاستفادة من كل ما تم استحداثه من تقنيات متطورة تدعم منظومة العمل الأمني بطريقة مبتكرة، سعياً إلى تحقيق التميز والريادة في العمل الشرطي، وتحقيقاً لطموحات قيادتنا الرشيدة وتطلعها الدائم نحو تعزيز الأمن والأمان بالمجتمع.

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