«الأرصاد» يحذّر من احتمال «انعدام الرؤية» في بعض المناطق

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلن المركز الوطني للأرصاد، وجود فرصة لتشكّل الضباب وتدني مدى الرؤية، مناشداً مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات المرور.



وحذّر المركز من تدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وذلك من الساعة 22:00 يوم الجمعة، وحتى الساعة 08:00 صباح السبت.



وتوقّع ع المركز أن يكون طقس السبت المقبل، صحواً بوجه عام وحار نهاراً، ورطب ليلاً حتى صباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، مؤكداً أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانأ نهاراً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يبقى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان .

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