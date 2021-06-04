شرطة الشارقة تحيل «حفل زفاف مخالفاً» إلى نيابة الطوارئ

المصدر: الشارفة ـ الامارات اليوم

تمكنت شرطة الشارقة من ضبط أحد الاشخاص أقام حفل زفاف في منزله بمدينة خورفكان دون تصريح ، مخالفين بذلك القرار الصادر من النائب العام لدولة الإمارات بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأكدت شرطة الشارقة، انه تم ضبط حفل زفاف حضره ما يزيد عن العدد المسموح به دون تصريح وعدم التزامهم بالاجراءات الاحترازية، جاء ذلك بعد رصد الاجهزة الامنية والمتابعة الدقيقة من قبل الفريق الامني المنوط بمتابعة المخالفين للاجراءات الاحترازية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19 )اضافة الى رصد مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحفلة التي تم تنظيمها، دون مراعاة للتباعد الجسدي، ودون تصريح مُسبق من الجهات المختصة. حيث تمت أحاله ملف القضية إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، لأستكمال الإجراءات القانونية.

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