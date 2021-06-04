تعليق دخول القادمين من فيتنام اعتباراً من غد السبت

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن تعليق دخول المسافرين القادمين من فيتنام على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وركاب الترانزيت القادمين منها، اعتباراً من يوم غد السبت، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هانوي (فيتنام).

كما يشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الموجودين في فيتنام خلال 14 يوماً قبل القدوم إلى الإمارات، مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من الإمارات إلى فيتنام.

وسيسمح بنقل الفئات المستثناة من فيتنام إلى الإمارات، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تشمل مواطني الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين الإمارات وفيتنام.

ويشمل ذلك الإداريين العاملين في سفارات البلدين، والوفود الرسمية، ورجال الأعمال، بشرط الحصول على موافقة مسبقة، وأصحاب الإقامة الذهبية والفضية، والحاصلين على جرعات اللقاح الكاملة والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية، على أن يكون مضى 28 يوماً على تلقيهم اللقاح كاملاً، ويثبت ذلك من خلال التطبيقات المعتمدة في البلدين، أو شهادة تطعيم معتمدة، إضافة إلى استثناء أصحاب الوظائف الحيوية (حسب تصنيف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية)، وأطقم طائرات الشحن والترانزيت الأجنبية، بشرط الحصول على نتيجة فحص مخبري سلبي لـ«كوفيد-19» خلال 48 ساعة من المغادرة وعند الوصول، والالتزام بالحجر الصحي إلى حين المغادرة.

وستلزم الفئات المستثناة بالإجراءات الوقائية، التي تشمل حجراً مدته 10 أيام، وفحص PCR في المطار، وفي اليومين الرابع والثامن من دخول الدولة، وخفض مدة فحص PCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة، على أن تقبل الفحوص الصادرة من المختبرات المعتمدة، التي تحمل QR Code.

وأكدت الهيئة أنه يشترط في المسافرين القادمين من فيتنام عبر دول أخرى ألا تقلّ مدة إقامتهم في تلك الدول عن 14 يوماً ليسمح لهم بدخول الدولة، مع استمرار رحلات الشحن بين الإمارات وفيتنام.

وأهابت الهيئة بجميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم، وضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى.

• يشترط للقادمين من فيتنام إلى الدولة عبر دول أخرى ألا تقلّ مدة إقامتهم فيها عن 14 يوماً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news