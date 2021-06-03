حظر العمل وقت الظهيرة اعتباراً من 15 يونيو الجاري

المصدر: دبي ■ وام

تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من 15 يونيو الجاري قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل.

وأكدت الوزارة أهمية «قرار حظر العمل وقت الظهيرة» في الحفاظ على صحة العمال وسلامتهم المهنية، مشيرة إلى ضرورة مواصلة المنشآت خلال فترة الحظر تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس «كوفيد-19» ووقاية العاملين من الإصابة به.

وأوضحت أن القرار يتضمن تطبيق حزمة من الإجراءات والضوابط الوقائية التي تستهدف حماية العمال من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، فضلاً عن تطبيق وتنفيذ مجموعة من مبادرات التوعية والإرشاد بالمشاركة مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

ويلزم القرار أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل بالإضافة إلى اللغة العربية.

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