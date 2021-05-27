محمد بن زايد يصل الأردن والملك عبد الله الثاني في مقدمة مستقبليه

المصدر: عمان -وام

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم إلى عمان في زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وكان في استقبال سموه ــ لدى وصوله مطار "ماركا" ـ الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة .

ورحب الملك عبدالله الثاني بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق .. معربا عن سعادته بهذه الزيارة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والأردن وشعبيهما الشقيقين ..والتي تأتي تزامناً مع احتفالات الأردن بمناسبة عيد استقلاله الــ 75 ومئوية تأسيس المملكة الأردنية.

واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه بعدها عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news