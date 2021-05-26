"المعرفة" تسمح بتنظيم حفلات تخرج طلبة "الثانوية"

المصدر: أمين الجمال - دبي:

قررت ‏هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، السماح للمدارس الخاصة في الإمارة بتنظيم حفلات التخرج لطلبة الصف الثاني عشر "الثانوية"، العام الدراسي الجاري.

واشترطت الهيئة ضرورة الالتزام بمجموعة من الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الجميع.



وشددت الهيئة عبر موقعها الالكتروني، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة التي اعتمدتها حكومة دبي بهذا الخصوص، حتى تتمكن المدارس من عقد حفل تخرجٍ مميز لطلبتها، يضمن سلامة الجميع، علماً أنه بالإمكان تنظيمه في حرم المدرسة أو في مكان آخر خارج المدرسة. وذلك بعدما كانت منعت كافة حفلات التخرج.

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