الإمارات تحقق مراكز متقدمة عالمياً في مؤشرات التطوير الحكومي

المصدر: دبي- وام

حققت حكومة دولة الإمارات مراكز متقدمة في مؤشرات التطوير الحكومي العالمية، إذ حلت في المركز الأول عالميا في مؤشر غياب البيروقراطية، والمركز الثاني عالمياً في مؤشر قدرة سياسة الحكومة على التكيف، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، فيما حققت المركز الثالث عالمياً في مؤشر مدى استجابة الحكومة للتغيير، والمركز الرابع عالمياً في مؤشر الرؤية بعيدة المدى للحكومة، ضمن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مكنت حكومة دولة الإمارات من تحقيق الريادة في مؤشرات التنافسية العالمية، رغم ما مر به العالم من ظروف ومتغيرات متسارعة خلال العام الماضي، ما يشكل نتاجاً لفلسفة قيادية تركز على التطوير المستدام والاستباقية والمرونة والقابلية للتغيير، والجاهزية للمستقبل.

وقال معالي محمد القرقاوي إن نتاج هذا الفكر الاستباقي انعكس في قدرة الحكومة على تحقيق الاستمرارية الكاملة في تقديم الخدمات، من خلال الحلول التكنولوجية والرقمية المتقدمة التي طورتها، والتحول السلس إلى نظام العمل عن بعد، والتعلم عن بعد، ما شكل ضمانة لاستمرارية دوران عجلة الإنتاج والإنجاز، ومكّن مختلف فئات وأفراد المجتمع من التكيف وتجاوز الآثار المباشرة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" عليهم.

وأضاف وزير شؤون مجلس الوزراء أن حكومة دولة الإمارات عززت ريادتها بحلولها في المراكز الأولى في مؤشرات التطوير الحكومي، التي ترصدها أبرز التقارير العالمية، مؤكدا أن تحقيق هذه الإنجازات رغم الظروف والتحديات غير المسبوقة التي فرضتها جائحة "كورونا" على الحكومات حول العالم، يؤشر إلى المستوى المتقدم الذي وصلت إليه حكومة الإمارات على صعيد الكفاءة والقدرة والفكر الاستباقي الهادف لتعزيز الجاهزية والمرونة في مواجهة تحديات المستقبل.

الجدير بالذكر، أن حكومة دولة الإمارات حققت مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، إذ حلت الدولة في المركز التاسع عالميا في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والمركز الرابع عالمياً في مؤشر إيدلمان للثقة بالحكومة 2020، كما حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 121 مؤشراً من بين أهم تقارير التنافسية العالمية، والمركز الأول عربياً في 437 مؤشراً، وجاءت ضمن قائمة الدول العشر الأولى عالميا في 314 مؤشراً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news