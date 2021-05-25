توقعات الطقس ليوم غد
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام يصبح مغبرا على بعض المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للرمال ومحملة بالغبار خاصة غرباً.
حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي متوسطا - يضطرب مساءً.. وسيحدث المد الأول عند 13:25 والمد الثاني عند 00:49 والجزر الأول عند الساعة 18:26 والجزر الثاني عند الساعة 07:49 .
وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا - يضطرب مساءً.. ويحدث المد الأول عند 09:59 والمد الثاني عند الساعة 21:02 والجزر الاول عند الساعة 15:36 والجزر الثاني عند الساعة 03:48 .
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