تطبيق التوقيع الإلكتروني في الأحوال الشخصية بدبي

المصدر: دبي ■ وام

بدأت محاكم دبي تطبيق التوقيع الإلكتروني لخدمات الإشهادات في الأحوال الشخصية، بعد إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2021 بشأن استخدام تقنيات التعاملات الرقمية في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، وذلك في إطار خطة التحول الذكي لخدمات الدائرة، وتماشياً مع استراتيجية دبي اللاورقية لعام 2021.

وقال مدير عام محاكم دبي طارش عيد المنصوري إن «تطبيق التوقيع الإلكتروني لخدمات الإشهادات في الأحوال الشخصية يتماشى مع توجهات الدولة في التحول الرقمي لكل الخدمات وضمان استراتيجية محاكم دبي في التقاضي عن بُعد لمواكبة مسيرة التحول الرقمي بسلاسة تامة، بما يصب في خدمة جهود حكومة دبي لتطوير منظومة متكاملة للارتقاء بكفاءة ومرونة الأداء الحكومي وصولاً إلى حكومة رائدة وسبّاقة في تحقيق سعادة الناس ورفاهية المجتمع».

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