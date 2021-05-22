أثاث

اشتكى مالك منزل لمدير شركة تصنيع أثاث بأن العاملين لديه لم يركّبوا القطع المطلوبة في الحمامات، فأصر المدير على أن الحمامات لا تحتاج إلى قطع كهذه، لكن المالك فوجئ بالمدير يرسل العمال صباح اليوم التالي، لاستبدال القطع وتركيب الأجزاء المطلوبة، من دون إبلاغه أو الاعتراف بالخطأ.

إطارات

ناشدت شرطة دبي سائقي المركبات التأكد من سلامة الإطارات، والقيام بالفحص العيني والفني لها بشكل دوري، مشيرة إلى أن إطارات المركبة تتأثر بدرجات الحرارة العالية في فترة الصيف، وقد تنجم عن عدم صلاحيتها حوادث مفجعة.

بنوك

أفاد قراء، ممن تأثروا بتداعيات جائحة «كورونا»، بأن البنوك التي يتعاملون معها لا تبدي أية مرونة لتسهيل الدفعات أو إعادة الجدولة، وأنها بخلاف ذلك تحاول استثمار أزماتهم لإقناعهم بأخذ مزيد من القروض.

مخالفة

اعتاد أحد روّاد نادٍ رياضي على إيقاف سيارته قبالة بوابة النادي، على غرار الكثيرين ممن اعتادوا ذلك فترة طويلة، لكنه فوجئ بمخالفة حررتها له شرطة دبي، بسبب الوقوف في مكان غير مسموح.

أمانة

أثنى قارئ على أمانة عامل نظافة، يعمل في سيتي سنتر عجمان (كارفور)، عثر على بطاقته الائتمانية، وسلمها إلى الإدارة، إثر فقدانه لها خلال تسوّقه في المكان، ما ساعد القارئ على دفع مشترياته قبل الاتصال بالبنك والإبلاغ عن فقدانه لها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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