تشكيل مجلس أمناء مؤسسة «سُقيا الإمارات»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة سُقيا الإمارات، برئاسة العضو المُنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعضويّة مُمَثِّل عن كل من وزارة الخارجيّة والتعاون الدولي، وهيئة الهلال الأحمر، وجامعتي الإمارات العربية المتحدة وخليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، ومُمَثِّليْن عن هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى المدير التنفيذي للمؤسسة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ونصّ المرسوم على تسمِية مُمَثِّلي الجِهات الأعضاء في مجلس الأمناء من قِبَل مسؤوليها، على أن يكونوا من شاغلي وظائف لا تَقِلّ عن درجة مدير تنفيذي أو ما في حُكمِها. والمؤسسة تعمل في بحث وتنمية حلول لمشكلة شُح المياه العالمية.

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