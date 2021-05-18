شرطة دبي تقتفي أثر قط بري طليق في منطقة الينابيع السكنية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أكدت شرطة دبي أنها تكثف جهودها لاقتفاء أثر حيوان من نوع القطط البرية شوهد طليقاً في منطقة الينابيع السكنية في دبي، مؤكدة أن كافة الإجراءات اللازمة تم اتخاذها لتأمين هذه المنطقة وضمان سلامة القاطنين فيها إلى التمكن من الإمساك بالحيوان الهارب.

وأوضحت شرطة دبي أن البحث جاري من خلال مجموعة من الفرق المدربة في المنطقة التي ذُكر مشاهدة الحيوان فيها آخر مرة وكذلك المناطق المجاورة، حيث ناشدت شرطة دبي سكان تلك المنطقة أخذ الحيطة والحذر في تحركاتهم إلى أن يتم الإمساك بالحيوان الهارب.

وأكدت شرطة دبي أن تربية الحيوانات البرية غير الأليفة يعد من الممارسات التي يجرّمها القانون في دبي، وتصل العقوبة لمن يرتكب مثل هذا الفعل إلى الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مالية كبيرة.

ودعت شرطة دبي الجمهور إلى الاتصال على رقم الطوارئ 901 حال مشاهدة الحيوان المشار إليه أو الاشتباه في وجوده في الجوار.

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