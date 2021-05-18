بلدية خورفكان تحرر 53 مخالفة خلال العيد

المصدر: سمية الحمادي- خورفكان

كشفت مديرة بلدية خورفكان المهندسة فوزية راشد القاضي عن تحرير 53 مخالفة تم ضبطها في تشويه المظهر العام للمرافق والميادين العامة والطرق من خلال فرق عمل متمثلة من قسم العمليات والتفتيش البلدي خلال عطلة العيد.

وأكدت أن البلدية تعاملت مع جميع البلاغات الطارئة الواردة من مركز الاتصال (600530001) أو الجمهور خلال عطلة العيد.

وأوضح رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان الدكتور راشد النقبي أن المجلس بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة والقيادة العامة لشرطة الشارقة يدرسون الحلول الجذرية لمعالجة الازدحام المروري الذي تشهده مدينة خورفكان خلال العطلات وعطلة نهاية كل أسبوع، خصوصاً أن الازدحام يتركز على شارعي الكورنيش والشيخ خالد لكثرة المرافق الحيوية والترفيهية المتوفرة فيهما.

وأشار النقبي إلى أن الحلول ستحقق انسيابية حركة السير في المدينة، منوهاً بأن المجلس قدم مقترحات جدية للجهات المعنية متمثلة في توسعة الطرق وعمل إضافات مهمة بالشوارع المعنية بالازدحام، إلى جانب إنشاء بوابة إلكترونية وإقرار رسوم على المواقف بالطرق التي تشهد ازدحاماً.

ولفت إلى أن مدينة خورفكان أصبحت مقصداً للسياحة الداخلية من المواطنين والمقيمين في الدولة ومحط أنظار الزوار، ومقصداً مهماً للسياح لما يتوافر فيها من مناظر طبيعية خلابة ومرافق خدمية وترفيهية جاذبة لهم.

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