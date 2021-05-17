"بلدية دبي" تغلق 3 مغاسل ومنطقة ألعاب لمخالفة إجراءات كورونا

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

أفادت بلدية دبي أنها أغلقت 4 مؤسسات، وحذرت 22 أخرى، بسبب مخالفة التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، أول من أمس، خلال ألفين و 390 زيارة تفتيشية على المؤسسات التي تندرج تحت مهامها الرقابية، فيما بلغت نسبة الالتزام بالإجراءات نحو 98%.

وحسب البلدية، تم إغلاق منطقة ألعاب في منطقة القوز لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإقامة حفلة عيد ميلاد، كما تم إغلاق 3 مغاسل في منطقة نايف لعدم الالتزام بالممارسات الصحية، والنظافة الشخصية.

وشددت البلدية على ضرورة التزام المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار عدوى «كورونا»، مشيرة إلى أنها تنفذ يومياً أكثر من 2000 زيارة تفتيشية على المؤسسات التي تندرج تحت مهامها الرقابية، لمتابعة تطبيقها الإجراءات الاحترازية.

وذكرت أن مفتشي البلدية يدققون خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي، ومكافحة الآفات

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