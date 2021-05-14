طقس الغد صحو ومائل للحرارة نهاراً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي وقد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، ومائلا للحرارة نهاراً، ورطب ليلاً والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.

واوضح المركز -في بيانه اليومي - ان حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ،و سيحدث المد الأول عند الساعة 16:21 والمد الثاني عند الساعة 02:29 و الجزر الأول عند الساعة 09:32 والجزر الثاني عند الساعة 20:05..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا، و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:22 والمد الثاني عند الساعة 23:08 و الجزر الاول عند الساعة 18:00 والجزر الثاني عند الساعة 05:58.

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