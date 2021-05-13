"أم الإمارات" توجه بتقديم وجبات إفطار العيد للكوادر الطبية في إمارة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" بتقديم وجبات إفطار العيد إلى الكوادر الطبية العاملة في عدد من مستشفيات أبوظبي العامة والخاصة لتمثل رسالة شكر وعرفان لخط الدفاع الأول تقديراً لجهودهم الاستثنائية وتفانيهم في خدمة الوطن والحفاظ على صحة المجتمع خلال جائحة كوفيد-19.

وقالت سموها: "نشكر كوادرنا الطبية وخط دفاعنا الأول الذين وقفوا في الصفوف الأمامية في مواجهة جائحة كوفيد-19 معتزين بما يبذلونه لخدمة الوطن وحماية المجتمع والحفاظ على صحة أفراده حيث ضربوا أروع الأمثلة في الإيثار والعطاء والتفاني لأجل صحة الجميع وليبقى وطننا شامخا قويا أمام التحديات ولا توقف تقدمه الصعوبات".

وأضافت: "لعبت الكوادر الطبية وخط دفاعنا الأول الذين قدمواً تضحيات مشهودة في مواجهة هذه الجائحة دوراً رئيسياً في نجاح دولة الإمارات في إرساء مكانتها كنموذج عالمي ملهم في احتواء جائحة كوفيد-19 نتيجة للفكر الاستباقي للقيادة الرشيدة وحرصها مند بداية الجائحة على وضع صحة ورفاه المجتمع على رأس أولوياتها".

وتقدمت سموها بالمعايدة لجميع الكوادر الطبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنية أن يعود على الإمارات وأهله وهم في صحة وعافية بإذن الله.

من جهته قال الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي "نتقدم بالشكر الجزيل إلى مقام سمو أم الإمارات حفظها الله ورعاها التي حرصت على تقدير الجهود والعطاء اللامحدود للكوادر الطبية في الميدان في مختلف المنشآت الصحية في الإمارة فلطالما جسدت سموها أسمى معالي العرفان والتقدير لكل من يسهم في رفعة وطننا الغالي وصحة وسلامة كل من يعيش على ترابه الطيب ..ويسعدني في ظل هذه المبادرة الكريمة من سموها أن أتقدم إلى جميع العاملين في القطاع بخالص العرفان والتقدير على جهودهم الاستثنائية التي قدموها ولا زالوا يقدمونها في الميدان لتبقى دولة الإمارات رغم التحديات نموذجاً للتميز في جميع الميادين".

من جانبها أعربت الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام نورة السويدي عن امتنانها وتقديرها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" على كل ما قدمته سموها وما زالت تقدمه من دعم ورعاية واهتمام للكوادر الطبية اللذين قدموا أعمق صور الإخلاص والعطاء في أداء الواجب الإنساني على أتم وجه ولعل مبادرة سموها الكريمة بتقديم وجبات إفطار العيد لأبطال خط الدفاع الأول من أوجه رعايتها السخية لجميع القطاعات بدولتنا الغالية.

وأشارت السويدي إلى أن الاتحاد النسائي العام بفضل رؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، عمل ضمن خطوات استباقية للتصدي لتداعيات فيروس "كورونا" منذ بداية الجائحة وحماية كوادرنا الطبية "أبطال الإنسانية" في مواجهة هذا الوباء إذ أطلق "مبادرة حمايتهم مسؤوليتنا" ضمن برنامج الشيخة فاطمة للتطوع لتقديم مستلزمات الوقاية لحماية الكوادر الطبية من أطباء وممرضين ومسعفين من خطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وغيرها من المبادرات الهادفة لدعم جهود الدولة من أجل الحفاظ على المكتسبات الصحية التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من انتشار الوباء المستجد تناغماً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تولي صحة الإنسان وسلامته أولوية قصوى.

وقد نسقت دائرة الصحة مع المنشآت الصحية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية /صحة/ ومنشآت القطاع الصحي الخاص لتقديم الوجبات للعاملين في خط الدفاع الأول.

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