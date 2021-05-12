حالة الطقس أول أيام عيد الفطر السعيد في الدولة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد، أول أيام غيد الفطر السعيد في الدولة، صحواً بوجه عام، ومائلاً للحرارة نهاراً.
وأوضخ المركز - في بيانه اليومي- ان حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.. و يكون الموج الخليج العربي خفيفا
وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:56 والمد الثاني عند الساعة 01:47 و الجزر الأول عند الساعة 08:24 والجزر الثاني عند الساعة 19:26..و في بحر عمان يكون الموج خفيفا
و سيحدث المد الأول عند الساعة 11:17 والمد الثاني عند الساعة 22:00 و الجزر الأول عند الساعة 16:46 والجزر الثاني عند الساعة 04:46.
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