حاكم أم القيوين يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بعيد الفطر السعيد

المصدر: أم القيوين - وام

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بمناسبة عيد الفطر السعيد، أعرب فيها عن أسمى آيات التهاني والتبريكات، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بدوام الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما بعث صاحب السمو حاكم أم القيوين برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.



وبعث سموه برقيات تهنئة مماثلة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنيا لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من الرقى والتقدم وللأمتين العربية والإسلامية العزة والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام، أعرب فيها عن خالص تهانيه القلبية لهم، متمنيا أن يعيد هذه المناسبة على سموهم بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات باليمن والخير والبركات.

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