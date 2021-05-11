بلدية دبي تدعو إلى «التسوق بذكاء»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت بلدية دبي، منذ بداية شهر رمضان، حملة مجتمعية تحت اسم «تسوق بذكاء.. وقلل نفاياتك»، للتوعية بأهمية المساهمة المجتمعية بتقليل إنتاج النفايات بشكل عام واتباع العديد من الوسائل والأفكار البيئية المستدامة أثناء التسوق وكذلك في المنزل، ما يعزز قيم ثقافة ترشيد الاستهلاك والاستدامة وتقليل نسب هدر الطعام طوال شهر رمضان.

وأكدت أن الحملة تأتي ضمن خطة التوعية المجتمعية في مجال الإدارة المستدامة للنفايات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news