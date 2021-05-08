ملتقى يدعو إلى توحيد ميزانيات رعاية الموهوبين في الدولة

المصدر: أمين الجمال - دبي

أكد المشاركون في ملتقى «يوم الموهوب الإماراتي» الذي نظمته جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، أول من أمس، ضرورة توحيد الميزانيات الخاصة بالموهوبين، وتحديد ممثلين للجهات الاتحادية والمحلية لتوحيد الرؤى والطموحات للاستشراف للخمسين عاماً المقبلة، وإنشاء سجل وطني موحد للموهوبين، وتصنيف الموهوبين حسب اختصاصاتهم ومواهبهم.

وقال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، الفريق ضاحي خلفان تميم: إن الجمعية حرصت على عقد هذا الملتقى في هذا اليوم الذي يصادف ذكرى ميلاد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان نموذجاً للقائد الاستثنائي المـلهم والذي قدم الدعم للموهوبين.

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