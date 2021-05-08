4 طرق لـ «التطوّر المهني» خلال رمضان

المصدر: إعداد: أشرف جمال

حثت وزارة الموارد البشرية والتوطين الموظفين على قضاء الوقت خلال شهر رمضان بطريقة مفيدة وفعالة، مؤكدة أن الفرصة ذهبية لمن يريد التغيير الإيجابي في المجالين المهني والشخصي، منوهة بوجود أربع طرق يمكن للموظف من خلالها تطوير الذات مهنياً خلال الشهر الفضيل.

وذكرت الوزارة، في تغريدة بثتها على صفحتها الرسمية على منصة «تويتر»، تحت عنوان «الوقت في رمضان فرصة لتطوير الذات»، أن الطرق الأربع تشمل السعي لاكتساب مهارات جديدة وتعزيز القدرات، والحرص على تنظيم الوقت، مع التركيز على الأولويات، وأهمية الاستفادة من ساعات الصباح الباكر في تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، وأخيراً، العمل على تغيير العادات السلبية واستبدالها بأخرى إيجابية.

ومع بداية شهر رمضان أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تعميماً بتقليل ساعات الدوام في منشآت القطاع الخاص، إلى ست ساعات بدلاً من ثماني ساعات يومياً، مؤكدة ضرورة التزام جميع الجهات باتباع كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا داخل منشآتها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news