طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائما جزئيا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون سحب ركامية ممطرة بعد الظهر شرقاً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

و اوضح المركز -في بيانه اليوم ي- ان حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 11:00 والمد الثاني عند الساعة 23:54 و الجزر الأول عند الساعة 17:10 والجزر الثاني عند الساعة 06:09.. و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 08:05 والمد الثاني عند الساعة 19:56 و الجزر الأول عند الساعة 13:56 والجزر الثاني عند الساعة 02:37.

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