150.4 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية بأبوظبي العام الماضي

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 150419 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية العاملة في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 2020 وذلك التزاماً بدورها الرقابي ومسؤوليتها عن تحقيق أعلى معدلات السلامة الغذائية.

وتتنوع أسباب الزيارات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو الأغذية التابعون للهيئة بين زيارات روتينية اعتيادية لرصد الممارسات الخاطئة وتصحيحها من خلال الإجراءات المعتمدة أو زيارات متابعة للتحقق من التزام المنشآة بتصويب الممارسات الخاطئة وزيارات أخرى تختص بمتابعة أمر إداري أو زيارات لمتابعة قرار بالإغلاق الإداري.

ووفقاً للتقرير الإحصائي لعام 2020 الذي أصدرته هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية فقد استحوذت المنشآت الغذائية العاملة في مدينة أبوظبي على أكثر من نصف الزيارات التفتيشية خلال العام الماضي لتصل إلى 82144 زيارة تفتيشية بنسبة 55 في المائة من إجمالي عدد الزيارات فيما بلغ عدد الزيارات في العين حوالي 52647 زيارة نسبتها 35 في المائة مقابل 10 في المائة في منطقة الظفرة بعدد زيارات بلغ حوالي 15628 زيارة تفتيشية.

وتستهدف الزيارات التفتيشية منشآت تقديم وتحضير الأطعمة ومنافذ بيع المواد الغذائية ومخازن المواد الغذائية ومراكز التوزيع والموردين ومحلات البيع بالتجزئة إلى جانب المنشآت التي تقدم أنشطة غذائية أخرى في كافة مناطق إمارة أبوظبي وذلك بهدف إحكام الرقابة على كافة المنشآت الغذائية وضمان التزامها بأحكام القانون رقم /2/ لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه والتحقق من كفاءتها في تلبية الاحتياجات الغذائية للمجتمع وفق أفضل معايير السلامة الغذائية.

كما تركز الزيارات التفتيشية على متابعة الاشتراطات الصحية والتعاميم الخاصة بالتدابير الاحترازية التي أصدرتها الهيئة بشأن الوقاية من "كوفيد - 19" بما يضمن الوصول إلى أعلى مستويات السلامة الغذائية وتحقيق رفاهية وسلامة المجتمع.

ويعمل مفتشو الأغذية على التأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية في هذه المنشآت وخاصة في مناطق التخزين والتحضير والعرض إلى جانب توعية العاملين فيها بأهم الممارسات الجيدة لضمان سلامة الأغذية كالتعامل مع المواد الغذائية بطرق صحية من حيث الحفظ والتخزين والاهتمام بالنظافة العامة لمناطق التحضير وتوعيتهم بأهمية المحافظة على الصحة والنظافة الشخصية وتوفر مواد التطهير والتعقيم اللازمة في المنشأة والاهتمام بغسل الأيدي في المرافق المخصصة لذلك والالتزام بارتداء ملابس الوقاية كأغطية الرأس والكمامات والقفازات والاهتمام بإغلاق فتحات الأبواب والنوافذ خاصة في مناطق التخزين لترسيخ مسؤولية متداولي الغذاء في الالتزام بممارسات واشتراطات السلامة الغذائية.

ودعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جمهور المستهلكين للتواصل معها والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555

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