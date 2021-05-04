تحديد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من 29 رمضان وحتى 3 شوال لعام 1442 ستكون إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر.

جاء ذلك في تعميم أصدره ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ، تنفيذا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2017 بشأن تخويل مجلس الوزراء بعض الصلاحيات ولقرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة لعامي 2020_2021.

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