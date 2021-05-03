عيد الفطر 13 مايو فلكياً

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن يتمم رمضان 30 يوماً ليحلّ عيد الفطر المبارك يوم 13 مايو الجاري.

والمتوقع أن يولد هلال شوال الثلاثاء 11 مايو الساعة 23:00 مساء بتوقيت الإمارات، ليشاهد مساء الأربعاء، ويكون الخميس 13 مايو غرة شهر شوال وعيد الفطر المبارك.

كما يتوقع أن يولد هلال شهر ذي الحجة السبت 10 يوليو المقبل الساعة 05:17 فجراً بتوقيت الإمارات. ويظل بعد غروب الشمس قرابة 34 دقيقة في الأفق، مما يعزز فرصة رصده. ويكون الأحد 11 يوليو غرة شهر ذي الحجة، والإثنين 19 يوليو يوم عرفة، والثلاثاء 20 يوليو، عيد الأضحى المبارك.

وذكر أنه في آخر شهر رمضان يبدأ الصوم والفجر الساعة 04:15، والإفطار/‏‏‏ الغروب، الساعة 07:01.

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