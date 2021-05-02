رئيس الدولة يعتمد مرسوماً بتعيين هدى الهاشمي مساعدا لوزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة هدى الهاشمي مساعداً لوزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية.

وتشغل هدى الهاشمي منصب رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة الإمارات، حيث تتولى مسؤولية متابعة تطوير الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات والتحقق من جاهزية الحكومة وقدرتها على تنفيذ ومواءمة رؤية دولة الإمارات وأجندتها، وتنسيق الاستراتيجية على المستوى الوطني وتقديم المشورة لحكومة دولة الإمارات بشأن المسائل المتعلقة باستراتيجية الحكومة والابتكار.

كما تشرف على مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، الذي يهدف إلى تفعيل ودعم الابتكارات والنماذج الحكومية الجديدة في الجهات الحكومة وتعزيز الابتكار الحكومي في دولة الإمارات، وتتولى قيادة المسرعات الحكومية ومتابعة مبادرات وزارة اللامستحيل.

وكان لها دور فاعل ضمن فريق العمل الرئيسي بالمكتب التنفيذي لإمارة دبي، والذي أشرف على إعداد وإطلاق عدد من المشاريع الاستراتيجية مثل مركز دبي المالي وغيرها من المشاريع المهمة.

وتولت هدى الهاشمي منصب مديرة إدارة تطوير القطاع الحكومي في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث أشرفت على إعداد برامج تطوير القطاع الحكومي.

وهدى الهاشمي عضو في مجلس إدارة "المدرسة الرقمية"، ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومؤسسة دبي للمرأة، إضافةً إلى عضويتها في اللجنة العليا لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي. كما تترأس مجلس الابتكار العالمي، وعضو في مجلس الثورة الصناعية الرابعة، وهي أيضاً عضو نشط في مجلس الحكومة المرنة في المنتدى الاقتصاد العالمي.

تحمل هدى الهاشمي شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا، كما حصلت على جائزة الشيخ راشد للتفوق العلمي، والتحقت بكلية لندن لإدارة الأعمال وبرنامج مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

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