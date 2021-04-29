طرق

دعا سكان بمنطقة التعاون في الشارقة إلى إنشاء طرق فرعية ممهدة، للوصول إلى شارع الاتحاد من المناطق الترابية خلف محطة «أدنوك»، بعد دوار التعاون في الطريق لدبي، حتى لا يضطروا إلى استخدام الطرق الترابية غير الممهدة للوصول إلى أقرب منفذ لشارع الاتحاد.

مواقف

لاحظ متسوّقون لمراكز «اللولو» للتسوّق بمنطقة الكويتات في مدينة العين قيام كثير من مرتادي المركز بصف مركباتهم أمام المدخل، على الرغم من وجود علامات تحذيرية، ما يتسبب في عرقلة حركة المرور.

أشجار

يعاني سكان في إمارة عجمان عدم الاهتمام بالأشجار الموجودة بين الأحياء، إذ تترك من دون تقليم لفترات طويلة، فتشوّه المنظر وتحجب الرؤية في بعض الأحيان.

كلب

فوجئ سائق بمرور كلب ضال أمام سيارته بشكل مفاجئ بأحد طرق المنطقة الصناعية في الشارقة، بالقرب من مركز «سفير مول»، وكاد يتسبب في وقوع حادث بين أكثر من سيارة أثناء محاولة السائق تفادي الاصطدام به.

تباعد

لاحظ روّاد بعض المطاعم والمقاهي في مناطق، عدم التزام الكثيرين بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس «كورونا»، خصوصاً في الفترة التي تسبق الإفطار، ووقوف الزبائن في طوابير طويلة من دون تباعد على البوفيهات.

انتظار

طالب مراجعون للمستشفى السعودي الألماني بدبي، بحل مشكلة طول الانتظار للحصول على أدوية من صيدلية المستشفى، إذ يضطر بعضهم إلى الانتظار أكثر من نصف ساعة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com

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