ماذا نفعل بالطعام المتبقّي من "الإفطار"..؟ "السلامة الغذائية" تجيب

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حملة توعوية تحت وسم #حفظها_أولى، لحث الأسر وأفراد المجتمع على التعامل الصحيح مع الطعام الزائد على الاستهلاك، دعت خلالها إلى ضرورة حفظ الأغذية المتبقية بعد وجبة الإفطار بتبريدها سريعاً ثم وضعها في الثلاجة وتسخينها جيداً قبل استهلاكها في وجبة السحور، مع محاولة تجنب إعادة تسخين نفس المادة الغذائية أكثر من مرة.

وشملت الحملة الإرشادية كذلك توعية الأفراد بأهمية غسل اليدين قبل ملامسة الأغذية الجاهزة لتفادي انتقال الميكروبات إليها، بهدف الاستفادة في حفظ الزائد منها واستخدامها لاحقاً، منوهة إلى أنه يفضل عدم تخزين كميات كبيرة من الأغذية في المنزل.

وذكرت أن ثلاجة البيت غير معدة لتخزين الأغذية، وإنما لحفظها لوقت قصير قبل استهلاكها، لذا يفضل عدم شراء كميات من الأغذية أكبر من الحاجة الفعلية لها، لافتة إلى ضرورة مراعاة التوجه للمنزل مباشرة بعد الانتهاء من التسوق حتى لا تتعرض الأغذية لفترة زمنية طويلة تفقد فيها عوامل حفظها وصفات جودتها الغذائية، ويجب الاهتمام بسرعة نقل الأغذية سريعة التلف والفساد، مثل اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها (يفضل استخدام الأكياس المبردة).

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