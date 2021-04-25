طقس غائم جزئياً مائل للحرارة

المصدر: أبوظبي ■ وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، ويكون غائماً أحياناً على بعض المناطق خصوصاً الشرقية، ومائلاً للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً شرقاً. كما توقّع المركز أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية /‏‏ 10 - 20 وتصل إلى 35 كم/‏‏س، والخليج العربي خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند 11:34 والمد الثاني عند 00:24 والجزر الأول عند الساعة 17:54 والجزر الثاني عند الساعة 06:24. وتوقع المركز أن يكون بحر عمان خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:22 والمد الثاني عند الساعة 20:25، والجزر الأول عند الساعة 14:17 والجزر الثاني عند الساعة 02:52.

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