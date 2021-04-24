قوافل الشواب توزّع هدايا على 400 من كبار المواطنين

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، للعام العاشر على التوالي، مبادرة «قوافل الشواب» التي تستهدف توزيع الهدايا على كبار المواطنين، وتم توزيع 400 هدية في الإمارات الشمالية.

وقالت المؤسسة لـ«الإمارات اليوم»، إن المبادرة كانت تقيم موائد إفطار لكبار المواطنين في مدن وقرى الإمارات الشمالية قبل جائحة كورونا، حيث كان يتم جمع كبار المواطنين في مناطق الإمارات الشمالية مع الأيتام والمتطوعين وإجراء مسابقات رمضانية بعد الإفطار من أجل الترفيه عنهم وإسعادهم.

وأضافت أنه «بسبب جائحة كورونا تم استبدال المحطات بالتوزيع المنزلي للهدايا، حيث بدأنا منذ بداية شهر رمضان المبارك وبالتعاون مع شركة توصيل خاصة، بتوزيع الهدايا المادية والعينية وفقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية».

وتابعت أن جميع كبار المواطنين المسجلين في المبادرة يتلقون الهدايا العينية والمالية بغض النظر عن المستوى الاقتصادي والاجتماعي لهم، لأن الهدف من المبادرة إدخال السعادة والفرح عليهم خلال شهر رمضان.

وذكرت أنها تأخذ مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «حافظوا على كباركم كما تحافظون على صغاركم» شعاراً للمبادرة.

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