شرطة دبي توزّع 500 وجبة إفطار على خط الدفاع الأول يومياً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

توزع شرطة دبي، منذ بداية شهر رمضان المبارك، 500 وجبة إفطار يومياً على أفراد خط الدفاع الأول في مناطق مختلفة من الإمارة في إطار مبادراتها المجتمعية.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور، العميد سيف مهير سعيد المزروعي، إنه تنفيذاً لتوجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، بتقديم الدعم الكامل لأفراد خط الدفاع الأول، توزع الإدارة العامة للمرور 500 وجبة إفطار يومياً، وتقدمها لأبطال خط الدفاع الأول طيلة أيام شهر رمضان المبارك. وأَضاف أن فريق إدارة الحملات والتوعية المرورية يتولى مهمة النزول الميداني إلى أماكن وجود أفراد خط الدفاع الأول واللقاء بهم، وتوزيع وجبات الإفطار عليهم، موجهاً الشكر للفريق نظير الجهود التي يبذلها في سبيل توفير جميع سبل الراحة والحماية لأفراد المجتمع، منوهاً بالتزام الفريق بكل التدابير والإجراءات الاحترازية خلال عملية التوزيع.

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