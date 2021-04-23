«البيئة» تسعى لتحقيق أمن واستدامة الغذاء في السوق المحلية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ناقش وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، مع مجموعة عمل تجار سوق دبي المركزي للخضار والفواكه، آليات ومتطلبات تعزيز مرونة واستمرارية سلاسل توريد الغذاء «المستورد، والمنتج محلياً» إلى السوق المحلية، وأهم التحديات التي تواجه سلاسل التوريد، بهدف الإسهام في تحقيق أمن واستدامة الغذاء الذي يمثل الأولوية الاستراتيجية لوزارة التغير المناخي والبيئة.

جاء ذلك خلال زيارته إلى سوق دبي المركزي للخضار والفواكه في منطقة العوير، التي تتزامن مع سعي الوزارة للتأكيد على انسيابية ومرونة سلاسل التوريد، خصوصاً خلال شهر رمضان الفضيل.

واطلع النعيمي خلال الزيارة على التقنيات الحديثة التي تم توظيفها في أقسام ومرافق السوق كافة، خصوصاً أقسام المخازن التي تصل طاقتها الاستيعابية اليومية إلى 200 ألف طن، ويشرف عليها مجموعة من المختصين ومراقبي الجودة، وتعمل بتقنيات تضمن سلامة وجودة المنتجات بشكل دائم.

ونوه الوزير بالجهود التي تبذلها مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه، لضمان توافر الغذاء واستمرارية سلاسل توريده، بما يتوافق مع أعلى معايير سلامة الغذاء.

يذكر أن مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه تضم 200 شركة، 10% منها شركات صغيرة ومتوسطة.

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