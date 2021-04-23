توظيف.. شواغر في مهنة «إطفائي» براتب 14.8 ألف درهم

المصدر: إعداد: أشرف جمال

أعلنت دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة عن توافر فرص طموحة للباحثين عن وظائف عمل من الذكور، للعمل بمهنة «إطفائي»، براتب يصل إلى 14 ألف درهم، بالإضافة إلى بدل للمناوبة بقيمة 800 درهم، ومزايا أخرى، مثل تأمين صحي، وعلاوة تعليم تُمنح بناء على الدرجة الوظيفية.

واشترطت أن يكون الراغب في التقدم للوظيفة من مواطني دولة الإمارات أو أبناء المواطنات، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، ويحمل رخصة قيادة مركبة ثقيلة، مع وجود خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال الإطفاء، والإلمام بمهارات اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون لائقاً طبية، وأنهى متطلبات الخدمة الوطنية.

وشددت على ضرورة تأكد الراغبين في التقدم لشغل الوظيفة من توافر الشروط المطلوبة، وإرسال السيرة الذاتية باللغتين العربية والانجليزية بصيغة «بي دي إف»، مضافاً إليها عنوان الشاغر (إطفائي) على البريد الإلكتروني taw teen@hr.sharjah.ae.

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