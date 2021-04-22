23 دولة في «القائمة الخضراء» للقادمين إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار بي سي آر عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

وسيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة روتينياً بناءً على التطورات العالمية لجائحة كوفيد-19، ويتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي. وتنطبق إجراءات القائمة على دول الأصل التي يسافر منها الزوار، وليس الجنسية فقط.

القائمة الخضراء المحدثة بتاريخ 22 أبريل 2021: البرتغال، السعودية، الصين، المغرب، المملكة المتحدة، اليابان، أستراليا، إسرائيل، أوزبكستان، آيسلندا، بروناي، بوتان، تايوان (جمهورية الصين الشعبية)، روسيا، سنغافورة، سويسرا، طاجاكستان، غرين لاند، كوبا، كوريا الجنوبية، موريشيوس، نيوزيلندا، هونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

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