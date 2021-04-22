ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي .

وذكر المركز أن الطقس غدا "الخميس" سيكون رطبا على السواحل صباحاً خاصةً شمالاً وصحوا بوجه عام وغائما جزئيا شرقاً بعد الظهر، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح : جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت المركز - في بيان حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الخميس إلى الإثنين - أن طقس يوم " الجمعة " سيكون صحوا بوجه عام، وغائما جزئيا شرقاً بعد الظهر ومائلا للحرارة نهاراً، والرياح : جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً شرقاً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س ، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ونوه إلى أن طقس السبت سيكون صحوا بوجه عام وغائما جزئيا شرقاً وشمالاً ومائلا للحرارة نهارا، والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً شرقاً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما طقس يوم " الأحد " فسيكون غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة على المناطق الشرقية بعد الظهر ومائلا للحرارة نهارا، والرياح : جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً شرقاً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح أن يوم " الإثنين " يشهد طقسا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة على المناطق الشرقية قد تكون ركامية بعد الظهر ومائلا للحرارة نهارا، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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