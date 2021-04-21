«اجتماعية الشارقة» يقدّم 1319 استشارة أسرية خلال عامين

المصدر: محمد الرفاعي ■ الشارقة

أفادت مديرة إدارة التثقيف الاجتماعي بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، مريم القصير، بأن مركز الاستشارات في الدائرة قدم استشارات إلى 1319 أسرة، خلال عامين منذ إنشائه.

وأضافت أن المركز يهدف إلى زيادة الوعي الاجتماعي تجاه العلاقات الزوجية، ومساعدة الأسر على مواجهة مشكلاتها الاجتماعية والنفسية والقانونية والطبية، عن طريق فريق من الاختصاصيين المؤهلين لعلاج الحالات، وتقديم العون لها بشكل مجاني خلال 48 ساعة، وحلّ المشكلات ودياً، حيث يعمل هذا الخط 24 ساعة في استقبال الاستشارات، مشيرة إلى أن عمل المركز يتمحور في مساعدة أفراد الأسرة على اختلاف أعمارهم أو فئاتهم أو ثقافتهم الأسرية، من خلال الرد على جميع استشاراتهم بأسرع وقت وبجودة عالية.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن 1319 أسرة استفادت من الاستشارات منذ عام 2019 إلى مارس 2021، لافتة إلى أن من أهم الاستشارات التي قدمها المركز خلال هذه المدة الزمنية استشارات لمشكلات اجتماعية ونفسية وقانونية وطبية.

وتابعت القصير أن المركز يقدم برامج ومحاضرات توعية لذوي طلبة وموظفين في مؤسسات حكومية وخاصة، إضافة إلى توعية المقبلين على الزواج بالحقوق والواجبات الأسرية، وفهم نفسيات الزوجين، وتنفيذ فعاليات مجتمعية في توعية أفراد المجتمع بالزواج الناجح، مؤكدة أن المركز يقدم الاستشارات لكل من يلجأ إليه.

وأشارت إلى أن آلية التعامل مع المشكلات الأسرية التي يستقبلها المركز، تبدأ بالاستقبال من قبل مركز الاتصال، أو مواقع التواصل الخاصة بالدائرة، وبعدها يتم تحويلها مباشرة إلى المستشار الأسري المتخصص، الذي يتولى التواصل مع صاحب الاستشارة، وحسب الحاجة يقرر إذا كانت الاستشارة هاتفية أو تحتاج إلى مقابلة مكتبية، إذ يتم التنسيق بينهما بما يتناسب مع حاجة طالب الاستشارة.

وأكدت أن نسبة التعامل مع الطلبات الواردة إلى المركز بلغت 100%، إذ تم استقبال وتقديم جميع الاستشارات وحلّها بما يتناسب مع وضع طالب الاستشارة.

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