مجلس تنســيقي رياضي لتعزيــز مـكانة الدولة عالمياً

المصدر: دبي - وام

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشكيل المجلس التنسيقي للرياضة وإعادة تنظيم عدد من مجالس الإدارات الاتحادية، وذلك في ضوء تطوير سير العمل في الحكومة الاتحادية والتحديث المستمر لمجالسه، وبما يدعم منظومة العمل الحكومي في مختلف الجهات وتطوير أدواته.

وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء تشكيل المجلس التنسيقي للرياضة، برئاسة رئيس الهيئة العامة للرياضة، الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، حيث يهدف المجلس إلى تحقيق التنسيق والتكامل الاستراتيجي بين كل المؤسسات والمجالس الرياضية والمجالس التنفيذية في الدولة، ووضع رؤية مشتركة لضمان تنفيذ المبادرات المشتركة على مستوى الدولة بما يعزز من مكانة الدولة الرياضية، وتحقيق رؤيتها خلال المرحلة المقبلة لتكون مركزاً رياضياً جاذباً على المستوى العالمي.

يضم المجلس في عضويته ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية تشمل وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الثقافة والشباب، واللجنة الأولمبية الوطنية، والمجالس الرياضية في كل إمارة، مع إضافة ممثلين من المجالس التنفيذية حسب الحاجة. كما اعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس جامعة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة زكي أنور نسيبة، لمدة ثلاث سنوات، ويضم في عضويته عدداً من الجهات والمسؤولين شمل وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة، والرئيس التنفيذي لأدنوك للغاز الحامض، والمدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، ووكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية، رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، واللورد آيجاي كيكار. كما اعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل المجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة وزير التربية والتعليم ولمدة سنتين، حيث يعنى المجلس بدراسة ومناقشة الموضوعات والقرارات التي تتعلق بنطاق عمل مؤسسات التعليم العالي الاتحادية من مختلف النواحي الأكاديمية والمالية والإدارية، كما يختص بمناقشة استراتيجيات مؤسسات التعليم العالي الاتحادية ويعمل على متابعة أدائها وتقييم مخرجاتها.

ويضم المجلس في عضويته رؤساء ومديري مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، ووكيل وزارة المالية، ووكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، ووكيل وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء، ووكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية، ومدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، إلى جانب مدير قطاع الدراسات والبحوث بوزارة شؤون الرئاسة.

معهد وطني للتخصصات الصحية

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية، برئاسة وزير التربية والتعليم، ولمدة ثلاث سنوات، ويضم في عضويته ممثلين عن الجهات الحكومية والصحية في الدولة، وهي: وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وسلطة مدينة دبي الطبية، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب المركز الوطني للمؤهلات في وزارة التربية والتعليم، ومفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم.

تطوير القطاع الرياضي

يعمل المجلس التنسيقي للرياضة على تطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات والتشريعات والمبادرات التي تستهدف تطوير القطاع الرياضي في الدولة، ومتابعة التحديات التي تواجهه ووضع الأفكار والحلول كافة التي تدعم نموه وتطويره، بالإضافة إلى اقتراح برامج وخدمات ومبادرات رياضية وبرامج توعية لإعداد الكوادر الوطنية المتخصصة في الشأن الرياضي، وتشجيع المواطنين والمقيمين على ممارسة الرياضة، بحيث تصبح أسلوب حياة، وكذلك متابعة دعم نمو القطاع الرياضي في الدولة وتطويره، وخلق بيئة رياضية جاذبة للابتكار والإبداع تدعم تنافسية الدولة عالمياً.

- مجلس تنسيقي رياضي برئاسة الفلاسي وعضوية «الداخلية» و«التربية» و«الصحة» و«الخارجية» و«الثقافة» و«الأولمبية» والمجالس الرياضية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news