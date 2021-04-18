طقس صحو.. وارتفاع تدريجي في «الحرارة» حتى الأربعاء

المصدر: أشرف جمال ■ أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق، لافتاً إلى أن درجات الحرارة تميل إلى الارتفاع التدريجي، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها بين 10 و20 كم/‏‏‏‏س، وتصل إلى 30 كم/‏‏‏‏س على البحر.

ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وتتعرض الدولة لامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، مع امتداد مرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، موضحاً أن الطقس، غداً، يظل صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، يصبح رطباً ليلاً، حتى صباح بعد غد، على بعض المناطق الساحلية، بينما تظل الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها بين 10 و20 كم/‏‏‏‏س، وتصل إلى 35 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس بعد غد سيكون صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء، على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها بين 10 و20 كم/‏‏‏‏س، وتصل إلى 30 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وفي ما يتعلق بطقس الأربعاء المقبل، أفاد المركز بأنه سيكون صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ظهور بعض السحب على المناطق الشرقية بعد الظهر، مشيراً إلى حدوث ارتفاع في درجات الحرارة، بينما تبقى الرياح جنوبية شرقية، وتتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/‏‏‏‏س، وتصل إلى 30 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

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