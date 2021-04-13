الدفاع المدني يستقبل رمضان بحزمة إجراءات وقائية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية جاهزية فِرقها في كل مناطق الدولة لمواجهة الحوادث الطارئة على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك، واعتمدت حزمة من الإجراءات الوقائية للوقاية من مخاطر الحريق، ويأتي ذلك ضمن خطتها السنوية المنبثقة عن استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز الأمن والسلامة والحماية المدنية، والهادفة إلى تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإطفاء والوقاية والإنقاذ ومواجهة الأزمات والكوارث وحماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على المكتسبات الوطنية.

وأكد قائد عام الدفاع المدني، اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، أن قطاع الدفاع المدني اعتمد حزمة من الإجراءات الوقائية لتحقيق أعلى معدلات السلامة والوقاية من مخاطر الحريق، ورفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي حادث طارئ وفق برنامج عمل موحد، وذلك من خلال القيام بزيارات تفقدية مفاجئة في شهر رمضان المبارك للإدارات الإقليمية للدفاع المدني، وعدد من المراكز التابعة لها، للوقوف على جاهزيتها، وقياس سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ للحفاظ على سلامة الجميع.

وأشار إلى أن الدفاع المدني على أهبة الاستعداد لتلقي البلاغات على مدار الساعة وتلبية النداءات على رقم هاتف الطوارئ 999 أو 997، لتوفير الوقاية والحماية والسلامة للجميع.

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