«الزكاة» يستهدف جمع 200 مليون درهم لمساعدة 11 ألف أسرة

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلن صندوق الزكاة إطلاق حملته الإعلامية الـ18، تحت شعار «زكاتك دين لا يسقط ونبع لا ينضب».

وقال أمين عام «الصندوق»، عبدالله بن عقيدة المهيري، إن الحملة تستهدف هذا العام جمع 200 مليون درهم لمساعدة 11 ألف أسرة مستحقة للزكاة. وقال: «نأمل أن نتجاوز هذا المبلغ حتى نتمكن من تغطية أكبر عدد ممكن من شريحة المستحقين، الذين تبلغ قاعدة بياناتهم المسجلة في الصندوق 50 ألف أسرة مستحقة».

وأوضح أن الصندوق خطا خطوات واضحة لخدمة هذه الفريضة العظيمة منذ تأسيسه، مضيفاً أن الحملة تستهدف تذكير المجتمع بفريضة الزكاة، وأدائها، والتسويق لخدمات الصندوق، ودوره في خدمة دافعي الزكاة، بما يعود نفعه على المستحقين.

وأكد سعي الصندوق، من خلال الحملة أيضاً، للتركيز على الخدمات الإلكترونية والذكية التي يطلقها وتخدم متعامليه من المزكين، تماشياً وتوافقاً مع توجهات حكومة الإمارات في تحقيق السعادة للمتعاملين عبر إبراز الخدمات والبرامج الإلكترونية المتميزة التي بلغت أربع خدمات رئيسة، تشمل: الفتوى، واحتساب الزكاة، ودفع الزكاة، وصرف الزكاة، وتتفرع عنها ست خدمات فرعية وخدمتان تكميليتان، جميعها مؤتمتة بنسبة 100%، وبلغت نسبة الاستخدام الإلكتروني والذكي لها 98.48%.

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