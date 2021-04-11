تعديل أوقات احتساب رسوم بوابات «درب» خلال رمضان

المصدر:
  • أشرف جمال - أبوظبي
التاريخ:

قرر مركز النقل المتكامل التابع ادائك البلديات والنقل في أبوظبي، تعديل أوقات الذروة التي تُطبق خلالها رسوم نظام التعرفة المرورية "درب"، خلال شهر رمضان، لتكون من الساعة 8:00 إلى الساعة 10:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 2:00 إلى الساعة 4:00 في الفترة المسائية، من يوم السبت إلى يوم الخميس، وذلك بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية خلال تلك الأوقات التي تشهد زيادة كبيرة في حركة السير والتنقل خلال الشهر الفضيل.

 

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