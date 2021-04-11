الطقس المتوقع ليوم غد

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا وتظهر السحب المنخفضة صباحا شرقا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة بعد الظهر، يصبح مائلا للحرارة نهارا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة مع السحب مثيرة للغبار.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:36 والثاني عند الساعة 01:54 والجزر الأول عند الساعة 19:30 والثاني عند الساعة 08:04.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:26 والثاني عند الساعة 22:00 والجزر الأول عند الساعة 16:10 والثاني عند الساعة 04:33.

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