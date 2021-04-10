الإعلان عن رائدي فضاء إماراتيين جدد.. نورا المطروشي ومحمد الملا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد .. بينهم أول رائدة فضاء عربية .. نورا المطروشي ومحمد الملا.

وقال سموه عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، نعلن بحمدالله اليوم عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد .. بينهم أول رائدة فضاء عربية .. نورا المطروشي ومحمد الملا ... تم اختيارهم من بين أكثر من 4000 متقدم .. وسيبدأ تدريبهم قريباً ضمن برنامج ناسا لرواد الفضاء.. نبارك للوطن بهم .. ونعول عليهم لرفع اسم الامارات في السماء.

محمد بن راشد: نعلن بحمدالله اليوم عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد .. بينهم أول رائدة فضاء عربية.. نورا المطروشي ومحمد الملا،تم اختيارهم من بين أكثر من ٤٠٠٠ متقدم،وسيبدأ تدريبهم قريباً ضمن برنامج ناسا لرواد الفضاء.. نبارك للوطن بهم،ونعول عليهم لرفع اسم الامارات في السماء pic.twitter.com/7CEMGgSiQj — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 10, 2021

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