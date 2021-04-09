لجنة وطنية عليا لدمج المتعافين من التعاطي اجتماعياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وافق مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، على تشكيل لجنة وطنية عليا تعنى بالدمج الاجتماعي للمتعافين من التعاطي.

واعتمد المجلس، برئاسة رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، «ملتزمون يا وطن.. المخدّرات آفة» شعاراً للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات في الدولة لعام 2021.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للمجلس لعام 2021، الذي عقد أمس بتقنية الاتصال عن بُعد، بحضور مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية نائب رئيس المجلس، العميد سعيد عبدالله السويدي، ورؤساء اللجان الوطنية العليا المنبثقة من المجلس، وعدد من المسؤولين وكبار الضباط ومديري مكافحة المخدرات في الدولة.

واطّلع المجلس على الاتجاهات الجديدة في جرائم الاتجار وترويج المخدرات، والطرق المستجدة في تهريب تجارة وترويج وتعاطي المخدرات، واستعرض نتائج خطط مواجهتها، وتعزيزها بمزيد من التعاون والتنسيق.

واستعرض مدير عام المركز الوطني للتأهيل رئيس اللجنة الوطنية العليا للعلاج وإعادة التأهيل والدمج الاجتماعي، الدكتور حمد الغافري، الخطة الاستراتيجية للجنة، وأهدافها ومبادراتها، كما استعرض نظام التقصي ورصد اتجاهات تعاطي المخدرات.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة وطنية عليا تعنى بالدمج الاجتماعي للمتعافين من التعاطي، لما له من دور رئيس في الحد من الانتكاس أو العود بعد العلاج.

وناقش المجلس مقترحات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والذي يقام بتاريخ 26 من يونيو من كل عام، ودعا رئيس المجلس إلى إبراز جهود الدولة في مكافحة المخدرات في هذا اليوم، ووجّه الدعوة للاحتفال به بما يتناسب مع القيود والإجراءات الصحية المعمول بها.

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