تكريم مساعد أول أنقذ طفلاً مواطناً من الغرق برأس الخيمة

المصدر: الإمارات اليوم _ رأس الخيمة

كرّم مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، العميد محمد عبدالله الزعابي، المساعد أول عادل حنحون، من مرتب الادارة، لإسهامه في انقاذ طفل مواطن تعرض للغرق بالقرب من مسجد بورسلي في رأس الخيمة.

وأثنى الزعابي على العمل البطولي الذي قام به المساعد أول عادل حنحون الذي كان يقوم بمهمة أعمال الصيانة لدراجة الاطفاء المائية التابعة للادارة في مياه الخور بجانب أبراج جلفار، عندما علم بوجود بلاغ عن تعرض طفل للغرق ليتوجه على الفور على متن الدراجة للمكان الذي يتواجد به الطفل، حيث نجح في انتشاله من داخل المياه وتسليمه لرجال الانقاذ البحري بشرطة رأس الخيمة الذين هرعوا بدورهم للموقع للبحث عن الطفل وإنقاذه.

وأكد الزعابي أن مثل هذه المواقف البطولية تعكس أخلاق منتسبي وزارة الداخلية وحرصهم على بذل الغالي والرخيص في سبيل أمن المجتمع وسلامة أفراده.

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