توقعات حالة الطقس ليوم غد

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار أحياناً على بعض المناطق المكشوفة.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - ان الموج في الخليج العربي يكون مضطربا و متوسطا مساء ،و سيحدث المد الأول عند الساعة 23:29 والمد الثاني عند الساعة 08:00 و الجزر الأول عند الساعة 15:27 والجزر الثاني عند الساعة 03:12..و في بحر عمان يكون الموج متوسطا إلى خفيف ، و يحدث المد الأول عند الساعة 18:53 والمد الثاني عند الساعة 06:18 والجزر الاول عند الساعة 11:31 والجزر الثاني عند الساعة 01:01.

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