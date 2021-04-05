بحث أجندة المرحلة الأولى من «عام الخمسين»

المصدر: أبوظبي ■ وام

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اجتماع لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس اللجنة.

واستعرض الاجتماع، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، حجم الإنجاز منذ الاجتماع الأخير، الذي عقد في فبراير الماضي، وخطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، في أعقاب إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2021 في دولة الإمارات «عام الخمسين».

كما بحث الاجتماع أجندة المرحلة الأولى من عام الخمسين في ضوء الركائز الرئيسة التي تتمحور حولها أنشطة عام الخمسين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعزيمة أبنائها، والمقيمين على أرضها، تشق طريقها نحو المئوية، عاقدة العزم على تسطير مسيرة فريدة من الإنجازات التنموية في المجالات كافة، وخوض رحلة جديدة من العمل الجاد والدؤوب، تتخذ من اللامستحيل نهجاً وتضع الريادة العالمية هدفاً.

وأشار سموه إلى أن الإمارات نجحت بفضل الرؤية المستنيرة من الآباء المؤسسين وجهود قيادة الدولة، في ترسيخ نموذج تنموي فريد يرتكز على قيم إنسانية نبيلة، قوامها التسامح والتعايش، مؤكداً أن هذا النموذج قادنا إلى تحقيق إنجازات رائدة خلال فترة وجيزة من عمر الاتحاد، وباتت الإنجازات مصدر إلهام للعالم أجمع.

وأضاف سموه أن الاحتفالات باليوبيل الذهبي للاتحاد مناسبة مهمة للتأمل في مسيرة بناء دولتنا، التي انطلقت قبل عقود من الصحراء ومضت بإنجازاتها العالمية صوب المريخ والتعرف إلى كل من له دور في بناء وطننا. كما تشكل دعوة لفئات المجتمع كافة لإطلاق العنان لطموحاتهم لمستقبل الخمسين عاماً المقبلة في مسيرة الاتحاد.

حضر اجتماع اللجنة وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي، ووزيرة دولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، ورئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي محمد خليفة المبارك، ورئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة محمد عبدالله الجنيبي، ومدير عام مكتب الدبلوماسية العامة سعيد محمد العطر الظنحاني، والمدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي هلال سعيد المري، والمديرة التنفيذية لشؤون الإعلام الاستراتيجي لجهاز الشؤون التنفيذية ريم يوسف الشمري، ووكيل المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة سميرة مرشد الرميثي.

عبدالله بن زايد:

• «الاحتفالات باليوبيل الذهبي للاتحاد مناسبة مهمة للتأمل في مسيرة بناء دولتنا».

الركائز الرئيسة لأنشطة عام الخمسين:

■ أن يكون إطلاق عام الخمسين بروح احتفالية تشمل كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له.

■ دعوة أبناء الوطن إلى التأمل في قيم الماضي وإنجازاته اعتزازاً وفخراً بآبائنا المؤسسين.

■ إلهام الشباب لوضع تصوراتهم حول طموحات الخمسين عاماً المقبلة ودعمهم لتحقيق إنجازات وطنية نوعية تعزز مسيرة التقدم والازدهار.

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