«الأرصاد»: الأمطار أقل من المعتاد في أبريل

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

قال المركز الوطني للأرصاد إن التنبؤات طويلة المدى تشير إلى أن معدلات الأمطار ستكون ضعيفة وأقل من المعتاد أيضاً، خلال شهر أبريل الجاري، والذي يعد أحد شهور الموسم الانتقالي من الشتاء إلى الصيف، لافتاً إلى أن الفترة الانتقالية ما بين فصلي الشتاء والصيف، تتميّز باختلاف وسرعة تغير أنظمة الضغط في الغلاف الجوي، ما يؤدّي إلى تغيرات سريعة في عناصر الطقس والأحوال الجوية.

وذكر أنه خلال فترة الاعتدال الربيعي، يتعادل طول النهار مع طول الليل، حيث تكون الشمس عمودية على خط الاستواء، ثم تبدأ الشمس بالحركة الظاهرية نحو الشمال نتيجة دوران الأرض حول الشمس، ومعها تطول فترة النهار تدريجياً، وترتفع درجات الحرارة، خصوصاً في فترات النهار.

وتوقّع المركز أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها تدريجياً اليوم، بعد أن كانت تميل للارتفاع أمس، بحيث يصبح الطقس صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، ويكون رطباً ليلاً، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً يظل صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ويبقى مائلاً للحرارة نهاراً، ورطباً ليلاً حتى صباح السبت المقبل على بعض المناطق الساحلية. وأفاد المركز بأن طقس السبت المقبل سيكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، يصبح مغبراً غرباً في المساء والليل، بينما يستمر مائلاً للحرارة نهاراً.

وتوقّع المركز أن يصبح طقس الأحد المقبل، مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

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